У Міненерго вважають, що Росія не відмовиться від атак по енергосистемі України, особливо наступної зими

Україна готується до наступного опалювального сезону з урахуванням можливих військових загроз, адже Росія, скоріше за все, продовжить завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України, повідомляє пресслужба Міненерго.

Міністр поінформував учасників засідання про поточну ситуацію в енергосистемі, а також про нові спроби Росії атакувати українські стратегічні об’єкти.

"Атака цієї ночі вчергове довела, що протиповітряна оборони України працює на відмінно, і це дає нам надії на майбутнє. Водночас ми розуміємо, що Росія не відмовиться від своїх намірів і продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що зазнало атак, і посилюємо захист наших енергетичних об’єктів", - зазначив він.

Галущенко наголосив на важливості введення в експлуатацію оновленої лінії електропередачі "Хмельницька АЕС – Жешув", яка посилює енергетичну безпеку України завдяки використанню механізмів експорту та імпорту електроенергії.

Як зазначається, у межах підготовки до наступного опалювального сезону також формується запас необхідного обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після наступних атак ворога. Серед найнеобхідніших потреб наразі – обладнання, яке допоможе децентралізувати генерацію, зокрема мобільні газові турбіни та газові поршні.

Нагадаємо, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що протягом весни і літа заплановано провести низку заходів для підготовки української енергосистеми до можливих нових ракетних атак Росії.

Він вказав на те, що російські війська завдавали ударів ракетами та дронами переважно по розподільчих станціях та об’єктах генерації: блоках, турбінах і обладнанню електростанцій.

Наприкінці січня "Нафтогаз України" повідомив про початок підготовки до опалювального сезону 2023-2024 років.