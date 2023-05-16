В Минэнерго считают, что Россия не откажется от атак по энергосистеме Украины, особенно следующей зимой

Украина готовится к следующему отопительному сезону с учетом возможных военных угроз, ведь Россия, скорее всего, продолжит наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время заседания Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Министр проинформировал участников заседания о текущей ситуации в энергосистеме, а также о новых попытках России атаковать украинские стратегические объекты.

"Атака этой ночью в очередной раз доказала, что противовоздушная оборона Украины работает на отлично, и это дает нам надежды на будущее. В то же время мы понимаем, что Россия не откажется от своих намерений и продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующего отопительного сезона. Именно поэтому мы уже проводим подготовку к зиме, восстанавливаем то, что подверглось атакам, и усиливаем защиту наших энергетических объектов", - отметил он.

Галущенко отметил важность ввода в эксплуатацию обновленной линии электропередачи "Хмельницкая АЭС – Жешув", которая усиливает энергетическую безопасность Украины благодаря использованию механизмов экспорта и импорта электроэнергии.

Как отмечается, в рамках подготовки к следующему отопительному сезону также формируется запас необходимого оборудования, которое может потребоваться для восстановления объектов после последующих атак противника. Среди самых необходимых потребностей – оборудование, которое поможет децентрализовать генерацию, в частности мобильные газовые турбины и газовые поршни.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в течение весны и лета запланировано провести ряд мер по подготовке украинской энергосистемы к возможным новым ракетным атакам России.

Он указал на то, что российские войска наносили удары ракетами и дронами преимущественно по распределительным станциям и объектам генерации: блокам, турбинам и оборудованию электростанций.

В конце января "Нафтогаз Украины" сообщил о начале подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов.