Нічний удар РФ пошкодив об'єкти енергетичної інфраструктури, - Міненерго

Унаслідок масованої атаки країни-агресора РФ по Україні в ніч на 18 травня зафіксовано влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що наразі в Хмельницькій області знеструмлено 3 населених пункти, а без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.

Також внаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти – в Миколаївській області.

У Херсонській області знеструмлено 15 населених пунктів, залишилися без світла майже 12 тисяч споживачів.

На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Крім того, знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загалом за добу електропостачання повернули для понад 32 тисяч споживачів", - зауважили в Міненерго.

Також цієї ночі відключилась міждержавна лінія електропередачі з Угорщиною. Місце пошкодження виявлено на території Угорщини, наразі проводиться ремонт.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ в ніч на 18 травня здійснила чергову ракетну атаку по території України, випустивши 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. ППО знищила 29 крилатих ракет.

Але в Хмельницькій області зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури.

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