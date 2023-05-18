Ночной удар РФ повредил объекты энергетической инфраструктуры, - Минэнерго

В результате массированной атаки страны-агрессора РФ по Украине в ночь на 18 мая зафиксировано попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Из-за обстрелов отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что в настоящее время в Хмельницкой области обесточены 3 населенных пункта, а без света остались 1,7 тыс. потребителей.

Также в результате последнего массированного обстрела обесточены 2 населенных пункта в Запорожской области, 3 населенных пункта – в Николаевской области.

В Херсонской области обесточены 15 населенных пунктов, остались без света почти 12 тысяч потребителей.

В Донецкой области также отключились несколько воздушных линий. Без света осталось 5 населенных пунктов, более 20 тысяч абонентов. Кроме того, обесточена шахта, где находились несколько человек.

В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Энергетики продолжают возобновлять электроснабжение там, где это позволяет ситуация. В общей сложности за сутки электроснабжения вернули для более 32 тысяч потребителей", - отметили в Минэнерго.

Также в эту ночь отключилась межгосударственная линия электропередачи с Венгрией. Место повреждения обнаружено на территории Венгрии, сейчас производится ремонт.

Отметим, что армия страны-агрессора РФ в ночь на 18 мая совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. ПВО уничтожило 29 крылатых ракет.

Но в Хмельницкой области зафиксировали попадание в объект инфраструктуры.

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