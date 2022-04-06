Какими должны быть принципы послевоенного восстановления Украины?

Украина сможет повысить эффективность промышленности и сократить потребление энергоресурсов. Каков план послевоенного восстановления нашей экономики, чтобы эти цели были достигнуты.

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Уже больше месяца Россия бомбит Украину, уничтожая промышленные объекты, инфраструктуру, жилые строения. С одной стороны, разрушения, вызванные войной, являются огромной потерей нашей экономики, однако с другой – во время послевоенного восстановления мы будем иметь уникальный шанс перевести экономику на новый технологический уровень.

Европейские страны повсеместно внедряют политику и программы по повышению энергоэффективности как составляющую более широкого процесса декарбонизации экономики. Одним из основных показателей при определении энергоэффективности экономики каждой страны является энергоемкость ее ВВП. Чем больше этот показатель, тем выше затраты энергоресурсов на единицу продукции, тем дороже эта продукция и ниже конкурентоспособность как отдельных предприятий, так и экономики в целом.

До начала войны Украина имела наиболее энергоемкую экономику в Европе. Это связано с несколькими факторами:

со структурой нашей промышленности – поскольку ключевые позиции в ней имеют энергоемкие отрасли типа металлургии;

с большими потерями энергии в жилищно-коммунальном хозяйстве – из-за низкого качества зданий, других сооружений и их инженерных сетей;

с огромными потерями при транспортировке тепловой энергии из-за износа сетей.

Для уменьшения энергоемкости ВВП Украины и повышения конкурентности украинской экономики на мировом рынке необходимо провести коренную модернизацию во всех отраслях народного хозяйства. Это также необходимое условие дальнейшей евроинтеграции нашего государства, так как недавно одобренная новая экологическая политика ЕС предполагает увеличение энергоэффективности экономик всех стран-участниц.

В 2020 году европарламентарии поддержали набор политических инициатив под названием Европейский зеленый курс (далее – ЕСК, The European Green Deal). Их общая цель – сделать Европу климатически нейтральным континентом до 2050 года, защитить биологическое разнообразие, экологизировать экономику. Основы и направления развития ЕСК заложены в коммюнике. Синхронизируя свою политику с ЕС, Украина намерена достичь климатической нейтральности к 2060 году.

Очевидно, что послевоенный план восстановления Украины должен основываться на определенных принципах, соблюдение которых позволит вывести нашу экономику на уровень передовых стран мира, в частности, уменьшит ее энергоемкость и повысит энергоэффективность.

Какими должны быть принципы обновления экономики Украины после войны?

В первую очередь речь идет о соблюдении таких принципов Европейского зеленого курса, как отказ от ископаемого топлива (прежде всего угля), уменьшение выбросов СО2 , повышение энергоэффективности экономики и сокращение потерь энергии. Государство должно поддерживать развитие секторов с высокой добавленной стоимостью и новых промышленных отраслей, таких как:

строительство энергоэффективного жилья;

углеродно-нейтральное сельское хозяйство и производство продуктов питания;

производство стали на основе водорода или электротермической технологии;

энергоэффективное машиностроение;

возобновляемая энергетика;

электроника и электромобильная промышленность.

В качестве основы для реконструкции и дальнейшего устойчивого развития современной "зеленой" экономики Украине необходимо построить собственную новую промышленную базу и средства производства, которые не будут опираться на ископаемое топливо. В целом программа восстановления пострадавших регионов должна включать:

Запрещение ремонта поврежденных зданий и сооружений (жилищные, общественные, учреждения здравоохранения и учебные заведения), а также нового строительства с потерями энергии при эксплуатации выше, чем это предусмотрено европейскими правилами и нормативами.

Предоставление финансовой помощи для восстановления и запуска производств, соответствующих критериям ЕСК, т.е. используют новейшие технологии (например, электротермический способ выплавки стали вместо мартеновского производства), отказываются от угля и минимизируют использование природного газа в технологических процессах, используют возобновляемые источники энергии и энергетические продукты с низким уровнем выбросов СО 2 .

Восстановление энергогенерирующих объектов с соблюдением принципов ЕСК: отказ от угля, снижение выбросов СО 2 , использование возобновляемых источников энергии, в частности отходов, водорода и т.д.

Отказ от традиционного топлива для коммунального транспорта. На замену ему в города должен прийти электротранспорт и транспорт, работающий на биотопливе, водороде. Для реализации этого пункта необходимо будет также создать сети электрозарядных станций для коммунального и частного электротранспорта.

На восстановленных и вновь построенных предприятиях необходимо будет внедрять основные меры энергосбережения:

организация учета затрат энергоресурсов на всех этапах производственного процесса и автоматизированное управление энергопотреблением;

использование вторичных энергетических ресурсов для производства тепла и электроэнергии; использование (рекуперация) тепла отходящих газов и отработанного пара, энергии охлаждения агрегатов и т.п.;

внедрение энергоэффективных технологий производства продукции; установка высокоэффективного в энергетическом отношении оборудования.

Комплексное принятие инвестиционных, инновационных и организационных мероприятий во время послевоенного восстановления позволит Украине выйти на новый уровень эффективности во всех отраслях народного хозяйства. Это повысит конкурентоспособность как продукции отдельных предприятий, так и нашей экономики в целом. Сегодня же основная наша задача – победить.