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Киев получает около 60% необходимого объема э/э, 40% из которых идет на критическую инфраструктуру – Yasno
Ситуация в энергосистеме Киева сложная, из-за погоды население активнее пользуется электроприборами, что увеличивает нагрузку и дефицит.
Об этом сообщил генеральный директор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.
"Из-за состояния сетей и генерации сейчас в Киев дают ~60% необходимых объемов. Из этого доступного объема ~40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остаток ОСРы распределяют среди нас с вами", - отметил он.
По его словам, генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Некоторые генерационные объекты пошли на плановые ремонты, без них они просто выйдут из строя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что нехватку генерации сейчас пытаются балансировать с помощью ГЭС.
"Здесь кроется ответ на вопрос, почему начали отключать ночью. Потому что ресурс гидроэлектростанций исчерпывающий, они не могут работать 24/7. Именно в ночные часы ГЭС набираются", - сообщил Коваленко.
Напомним, в столице Украины всегда будет достаточно электроснабжения для обеспечения бытовых потребителей водоснабжением и отоплением, для этого дорабатывают новую схему снабжения э/э.
Источник фото: Depositphotos