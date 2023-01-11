Київ отримує близько 60% необхідного обсягу е/е, 40% з яких йде на критичну інфраструктуру - Yasno

Ситуація в енергосистемі Києва складна, через погоду населення активніше користується електроприладами, що збільшує навантаження і дефіцит.

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Про це повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Через стан мереж і генерації зараз на Київ дають ~60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму ~40% іде на об’єкти критичної інфраструктури. Залишок ОСРи розподіляють серед нас з вами", - зазначив він.

За його словами, генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. Деякі генераційні об'єкти наразі пішли на планові ремонти, без них вони просто вийдуть з ладу.

Він додав, що нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою ГЕС.

"Тут криється відповідь на запитання, чому почали відключати вночі. Тому що ресурс гідроелектростанцій є вичерпним, вони не можуть працювати 24/7. Саме в нічні години ГЕС набираються", - повідомив Коваленко.

Нагадаємо, в столиці України завжди буде достатньо електропостачання для забезпечення побутових споживачів водопостачанням та опаленням, для цього доробляють нову схему постачання е/е.

Джерело фото: Depositphotos