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Категория
Энергетика
Дата публикации

Киев возвращается к стабилизационным графикам, - ДТЭК

Киев возвращается к стабилизационным графикам, - ДТЭК
Фото: depositphotos

Теплая погода и уменьшение потребления промышленностью позволили минимально ограничивать электроэнергию для киевлян, но постепенно увеличивается нагрузка на энергосистему из-за растущего потребления.

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С 14:00 Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Теплая погода и уменьшение потребления промышленностью позволили минимально ограничивать электроэнергию для киевлян. Однако уже постепенно увеличивается нагрузка на энергосистему из-за растущего потребления, в том числе промышленных предприятий. Поэтому сегодня с 14:00 для жителей столицы начинают действовать графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали киевлян умеренно потреблять электроэнергию.

Напомним, по меньшей мере, до апреля украинцы будут платить за электроэнергию по старинке.