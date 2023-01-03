Киев возвращается к стабилизационным графикам, - ДТЭК

Теплая погода и уменьшение потребления промышленностью позволили минимально ограничивать электроэнергию для киевлян, но постепенно увеличивается нагрузка на энергосистему из-за растущего потребления.

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С 14:00 Киев возвращается к стабилизационным графикам отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Теплая погода и уменьшение потребления промышленностью позволили минимально ограничивать электроэнергию для киевлян. Однако уже постепенно увеличивается нагрузка на энергосистему из-за растущего потребления, в том числе промышленных предприятий. Поэтому сегодня с 14:00 для жителей столицы начинают действовать графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

В ДТЭК призвали киевлян умеренно потреблять электроэнергию.

Напомним, по меньшей мере, до апреля украинцы будут платить за электроэнергию по старинке.