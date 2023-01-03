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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Київ повертається до стабілізаційних графіків, - ДТЕК

Київ повертається до стабілізаційних графіків, - ДТЕК
Фото: depositphotos

Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили мінімально обмежувати електроенергію для киян, але вже поступово збільшується навантаження на енергосистему через зростаюче споживання. 

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З 14:00 Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК. 

"Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили мінімально обмежувати електроенергію для киян. Проте вже поступово збільшується навантаження на енергосистему через зростаюче споживання, зокрема промисловими підприємствами. Тому сьогодні з 14:00 для жителів столиці починають діяти графіки стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні. 

В ДТЕК закликали киян помірно споживати електроенергію. 

Нагадаємо, щонайменше до квітня українці платитимуть за електроенергію по-старому. 