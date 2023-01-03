- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Київ повертається до стабілізаційних графіків, - ДТЕК
Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили мінімально обмежувати електроенергію для киян, але вже поступово збільшується навантаження на енергосистему через зростаюче споживання.
З 14:00 Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили мінімально обмежувати електроенергію для киян. Проте вже поступово збільшується навантаження на енергосистему через зростаюче споживання, зокрема промисловими підприємствами. Тому сьогодні з 14:00 для жителів столиці починають діяти графіки стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В ДТЕК закликали киян помірно споживати електроенергію.
Нагадаємо, щонайменше до квітня українці платитимуть за електроенергію по-старому.