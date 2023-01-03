Київ повертається до стабілізаційних графіків, - ДТЕК

Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили мінімально обмежувати електроенергію для киян, але вже поступово збільшується навантаження на енергосистему через зростаюче споживання.

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З 14:00 Київ повертається до стабілізаційних графіків відключень електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили мінімально обмежувати електроенергію для киян. Проте вже поступово збільшується навантаження на енергосистему через зростаюче споживання, зокрема промисловими підприємствами. Тому сьогодні з 14:00 для жителів столиці починають діяти графіки стабілізаційних відключень", - йдеться в повідомленні.

В ДТЕК закликали киян помірно споживати електроенергію.

Нагадаємо, щонайменше до квітня українці платитимуть за електроенергію по-старому.