Мощность энергосистемы уменьшилась: энергетики назвали причину

По состоянию на 2 августа, мощность энергосистемы Украины уменьшилась из-за выхода в плановый ремонт одного из атомных энергоблоков АЭС, при этом потребление во вторник выросло на 1,7 %.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Энергетики вывели в плановый ремонт еще один атомный энергоблок. Из-за этого уменьшилось производство энергии на атомных электростанциях, обеспечивающих покрытие большей части потребления.

В целом количество энергоблоков, которые могут работать и производить электроэнергию, существенно ограничено из-за масштабной ремонтной кампании.

В "Укрэнерго" призывают существенно экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы максимального потребления, чтобы предотвратить возможные перебои с электроснабжением. Из-за уменьшения производства электроэнергии на атомных электростанциях, при существенном росте потребления импорт электроэнергии сможет лишь частично помочь обеспечить потребление.

Компенсировать генерацию с помощью других электростанций также проблематично из-за масштабной ремонтной кампании. Однако сейчас электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Энергетики добавляют, что импорт электроэнергии из Словакии осуществлялся в 3:00, с 8:00 до 10:00 и в вечерние часы максимального потребления с 16:00 до 24:00 мощностью до 350 МВт, а также из Молдовы с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 до 58 МВт.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 25 населенных пунктов. Также обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях.

В Херсоне остаются без света 11,4 тысяч абонентов, которые были отключены из-за подтопления.

Ранее в "Укрэнерго" отмечали, что этот месяц будет тяжелым для энергосистемы. Ремонт поврежденного оборудования и модернизация инфраструктуры продолжаются. Но украинцам следует быть готовыми к любым сценариям.

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