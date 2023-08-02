Потужність енергосистеми зменшилася: енергетики назвали причину

Станом на 2 серпня, потужність енергосистеми України зменшилася, через вихід у плановий ремонт одного з атомних енергоблоків АЕС, при цьому споживання у вівторок зросло на 1,7 %.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Енергетики вивели у плановий ремонт ще один атомний енергоблок. Через це зменшилось виробництво енегрії на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання.

Загалом, кількість енергоблоків, які можуть працювати та виробляти електроенергію, суттєво обмежена через масштабну ремонтну кампанію.

В "Укренерго" закликають суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання, щоб запобігти можливим перебоям з електропостачанням. Через зменшення виробництва електроенергії на атомних електростанціях, при суттєвому зростанні споживання, імпорт електроенергії зможе лише частково допомогти забезпечити споживання.

Компенсувати генерацію за допомогою інших електростанцій також проблематично через масштабну ремонтну кампанію. Проте, наразі електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів.

Енергетики додають, що імпорт електроенергії зі Словаччини здійснювався о 3:00, з 8:00 до 10:00 та у вечірні години максимального споживання з 16:00 до 24:00 потужністю до 350 МВт, а також з Молдови з 9:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00 до 58 МВт.

У Міністерстві енергетики України зазначили, що через обстріли на Донеччині знеструмлювалися 25 населених пунктів. Також знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях.

У Херсоні залишаються без світла 11,4 тисячі абонентів, які були відключені через підтоплення.

Раніше в "Укренерго" наголошували, що цей місяць буде важким для енергосистеми. Ремонт пошкодженого обладнання та модернізація інфраструктури тривають. Але українцям варто бути готовими до будь-яких сценаріїв.

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