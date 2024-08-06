"Нафтогаз" превысил плановые показатели добычи газа на 2%

За первые семь месяцев 2024 года компании Группы "Нефтегаз", а именно АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", добыли 8,6 миллиарда кубических метров товарного газа. Этот показатель на 7% превышает объем добычи за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза".

Увеличение добычи газа стало возможным благодаря запуску новых высокопроизводительных скважин, внедрению новых технологий и эффективной работе со старым фондом. Плановые показатели добычи превышены на 2%.

"Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных — на все военные вызовы", — сообщил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Прогноз по добыче газа в этом году

Группа "Нефтегаз" прогнозирует, что Государственные газодобывающие компании в 2024 году нарастят добычу газа, которая может составить около 15 млрд кубометров газа.

Глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев отметил, что этот объем добычи позволит обеспечить все слои населения и всех потребителей социальной категории.

"Мы увеличиваем добычу. В этом году планируем достичь или приблизиться к совокупной добыче государственными компаниями около 15 миллиардов кубометров. Этого достаточно, чтобы обеспечить все слои населения, все домохозяйства и всех потребителей так называемой категории ПСО – социальной категории", – рассказал он.