"Нафтогаз" перевищив планові показники видобутку газу на 2%

За перші сім місяців 2024 року компанії Групи “Нафтогаз”, а саме АТ “Укргазвидобування” та ПАТ "Укрнафта",видобули 8,6 мільярдів кубічних метрів товарного газу. Цей показник на 7% перевищує обсяг видобутку за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє пресслужба “Нафтогазу”.

Збільшення видобутку газу стало можливим завдяки запуску нових високопродуктивних свердловин, впровадженню нових технологій та ефективній роботі зі старим фондом. Планові показники видобутку перевищено на 2%.

"Робота не припиняється не тільки у центральних і західних областях, а й у східних – попри всі воєнні виклики", - повідомив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.