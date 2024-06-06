Скільки газових свердловин запустив "Нафтогаз" від початку року

АТ "Укргазвидобування", компанія групи "Нафтогаз" , у січні - травні 2024 року запустила 36 нових свердловин, 11 із них за добу дають понад 100 тис. кубометрів газу.

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Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що видобуток газу за перші п’ять місяців 2024 року зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Це результат кропіткої роботи наших фахівців. Вже на початку року вони показали і кращі результати з буріння, маємо 11 високодебітних свердловин. Це важливий результат, ми прагнемо зберегти темп та вийти на збільшення видобутку за підсумками року", – зазначив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Наразі група "Нафтогаз" накопичує паливо у своїх ПСГ швидше, ніж торік – темпи закачування на 0,33 млрд куб.м перевищують показники аналогічного періоду 2023 року.

Прогноз щодо цьогорічного видобутку газу

Група "Нафтогаз" прогнозує, що державні газовидобувні компанії у 2024 році наростять видобуток газу, який загалом може скласти близько 15 млрд кубометрів газу.

Чернишов зазначив, що цей обсяг видобутку дозволить забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів соціальної категорії.

"Ми збільшуємо видобуток. В цьому році плануємо досягти чи наблизитися до сукупного видобутку державними компаніями близько 15 мільярдів кубометрів. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення, всі домогосподарства і всіх споживачів так званої категорії ПСО - соціальної категорії", - розповів він.

"Нафтогаз" збільшує видобуток газу

Компанія "Нафтогаз" завдяки залученню нових сучасних технологій може розвивати свої можливості і збільшувати видобуток.

У січні-березні 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023-го Група "Нафтогаз" збільшила видобуток газу на 12%.

У 2023 році "Нафтогаз" встановив 4-річний рекорд видобутку газу з відремонтованих свердловин.

Загалом АТ "Укргазвидобування" у 2023 році ввело в експлуатацію 86 свердловин, загальний видобуток газу від яких перевищив 1 мільярд кубометрів за рік.

З них 24 мали початковий дебіт понад 100 тис. куб. м. Найпотужнішу свердловину запустили у квітні 2023 року: її дебіт сягає 580 тис. куб. м.

У січні АТ "Укргазвидобування", що входить до складу "Групи Нафтогаз", ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину. Вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

У лютому також запустили ще дві свердловини з сумарним дебітом 550 тис. куб. м на добу.

На початку березня запрацювала потужна свердловина, яка щодня приносить Україні 400 тис. куб. м газу.

А у квітні в Україні запрацювала ще одна високодебітна свердловина, яка щодня дає 140 тис. кубометрів газу. Вона стала п’ятою із запущених фахівцями АТ "Укргазвидобування" Групи "Нафтогаз" із початку 2024 року.

У травні АТ "Укргазвидобування" ввела в експлуатацію ще дві високодебітні свердловини на одному із найглибших родовищ на сході України. Сумарно вони дають 390 тис. куб. м газу на добу: 270 тис. куб. м та 120 тис. куб. м.