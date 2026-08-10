Не просто восстановить, а сделать сильнее: как война изменила подходы к критической инфраструктуре

Война кардинально изменила критерии современной инженерии в Украине. Если раньше главными показателями качественного инженерного решения являлись энергоэффективность, экономичность и технологичность, то сегодня к ним добавились устойчивость критической инфраструктуры к атакам, возможность быстрого восстановления и способности объектов работать даже в условиях постоянной угрозы.

Украинские инженеры формируют новые стандарты проектирования и восстановления критической инфраструктуры. Этот опыт рождается непосредственно на энергетических и промышленных объектах, работающих во время войны.

Если посмотреть на развитие украинской инженерии за последние 17 лет, можно увидеть, как вместе со страной менялись ее задачи и сама профессия инженера.

Хорошо проследить эту трансформацию можно на примерах проектов, которые наша команда реализовывала последние 17 лет. Одним из первых стал проект тепловой изоляции паропроводов и турбины на Сумской ТЭЦ с применением керамоволокна в 2009 году. К тому времени это был новый для украинской энергетики материал.

Внедрение керамоволокна позволило существенно снизить теплопотери, стабилизировать температурные режимы работы турбины и снизить нагрузку на трубопроводы и вспомогательные системы. В результате предприятие получило более надежную и безопасную работу оборудования.

Этот проект отображает приоритеты всей отрасли того периода. Основной целью являлось повышение эффективности имеющихся объектов, модернизация оборудования и сокращение потребления ресурсов. Вопрос физической устойчивости энергетической инфраструктуры к целенаправленным атакам тогда еще не был определяющим.

Следующим этапом, хорошо иллюстрирующим развитие украинской инженерии, стал проект модернизации нагревательной печи на металлургическом комбинате "Азовсталь", реализованный в 2018 году.

Благодаря использованию нового материала удалось почти в 10 раз снизить вес конструкции, что снизило нагрузку на металлический каркас печи и упростило обслуживание.

Кроме того, существенно сократились теплопотери: температура наружной поверхности печи снизилась примерно с 200-300°C до 60-70°C при рабочей температуре внутри до 1300°C. Проект также предусматривал установку новой системы управления на базе ПЛК Siemens.

Это не только повысило энергоэффективность – удельные расходы природного газа уменьшились почти на 10%, но и улучшило условия труда персонала. Проект показал эффективность современных инженерных решений для тяжеленной индустрии.

Еще до полномасштабной войны украинская промышленность сформировала инженерный фундамент, который сегодня помогает быстрее адаптироваться к новым вызовам.

Восстановление критической инфраструктуры стало вопросом национальной безопасности

Когда разрушаются теплоэлектроцентрали, котельные или другие объекты критической инфраструктуры, главным показателем эффективности становится не только экономия энергии, но и скорость восстановления. Каждый день простоя означает тысячи людей без тепла или электроэнергии.

Масштаб повреждений свидетельствует о системной трансформации всей отрасли. По данным общей оценки правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН, по состоянию на конец 2024 года прямой ущерб энергетическому сектору составил более $20,5 млрд, а объем поврежденных или разрушенных энергетических активов вырос на 70% по сравнению с предыдущей оценкой. Международное энергетическое агентство также отмечало, что после усиления атак весной 2024 почти две трети диспетчеризированных генерирующих мощностей Украины были оккупированы, повреждены или разрушены.

В таких условиях скорость обновления, резервирования мощностей и развитие распределенной генерации стали вопросами не только экономической целесообразности, но и национальной безопасности.

То, как война изменила инженерные подходы, хорошо видно на примере строительства биотопливной котельной мощностью 40 МВт в Ахтырке после разрушения местной ТЭЦ. Проект реализовывался в чрезвычайно сложных условиях – с ограниченным доступом к ресурсам, постоянными рисками безопасности и необходимостью соблюдать максимально сжатые сроки.

Ахтырка/Фото: прессслужба "Инвентум Украина"

Более 90 специалистов смонтировали более 500 тонн оборудования и 320 тонн футеровочных материалов.

Котельная работает на биотопливе, уменьшая зависимость города от традиционных энергоресурсов. Главным результатом стала возможность в сжатые сроки обеспечить город теплом даже во время войны.

Для всей отрасли этот опыт стал подтверждением: большие централизованные источники не могут быть единственной опорой энергетической системы. Война ускорила переход к локальным, более гибким решениям, которые можно скорее установить, проще восстановить и использовать для обеспечения потребностей отдельных городов и общин.

Война не остановила модернизацию промышленности

Еще одним примером стал проект по модернизации кольцевой нагревательной печи на одном из металлургических предприятий Никополя, ключевым элементом которого стала замена огнеупорной футеровки потолка с применением современного поликристаллического волокна производства ведущего европейского производителя огнеупорных материалов.

В условиях нестабильной работы печи, частых остановок и повторных пусков при максимальной температуре до 1400°C удалось добиться значительного уменьшения теплопотерь и расхода природного газа при запуске и эксплуатации оборудования. Проект реализовали в сжатые сроки, несмотря на условия прифронтового города.

Этот пример показывает, что даже во время войны модернизация промышленности не может быть поставлена на паузу. Для энергоемких предприятий сокращение потребления ресурсов и повышение надежности оборудования не только вопрос экономии, но и условие сохранения производства и конкурентоспособности.

Распределенная генерация формирует новую архитектуру энергосистемы

Еще одна стремительно развивающаяся в Украине тенденция – распределенная генерация. Это хорошо иллюстрируют реализованные в 2025 году проекты по внедрению когенерационных установок общей мощностью 19 МВт .

Когенерационная установка общей мощностью 19 МВт/Фото: пресс-служба "Инвентум Украина"

Проекты предусматривали интеграцию новых установок в существующую инфраструктуру общин. Когенерационные установки одновременно производят тепло и электроэнергию, повышая эффективность использования топлива.

Они могут работать автономно, обеспечивая критические объекты даже при отключении централизованных сетей и повышая энергетическую устойчивость общин.

Развитие распределенного поколения уже нельзя воспринимать только как технологический тренд или временный ответ на дефицит мощностей. Это один из ключевых частей будущей архитектуры энергетической системы Украины. Международное энергетическое агентство в своей дорожной карте Украины определяет децентрализацию одним из главных направлений создания более современной и устойчивой энергосистемы до 2030 года.

В то же время, сегодня недостаточно просто построить новую инфраструктуру. Не менее важно сделать его устойчивым к новым угрозам. Именно поэтому современные проекты уже предусматривают инженерные решения, еще несколько лет назад казавшиеся необычными: защитные конструкции, укрытия для оборудования, резервирование ключевых систем, возможность быстрого восстановления после повреждений.

Фактически это новый стандарт проектирования, где безопасность и устойчивость стали такими же важными, как эффективность.

Украинская инженерия после войны: что станет новым стандартом

Война сменила и само восприятие профессии инженера. Сегодня это уже не только проектирующие или строящие люди. Это команды, которые часто работают в прифронтовых регионах, возвращаются на объекты после атак и продолжают выполнять свою работу, осознавая все риски.

Недавно во время выполнения работ на одном из энергетических объектов Сумщины в результате российского удара пострадали сотрудники нашей компании. Такие ситуации еще раз напоминают: за каждым восстановленным энергообъектом стоят люди, ежедневно работающие в опасных условиях.

Украина формирует новую инженерную школу, главный принцип которой – проектировать не только эффективно, но и устойчиво, создавая объекты, способные быстро восстанавливаться после повреждений.

После войны эти подходы не исчезнут. Напротив, они должны стать новым стандартом украинской критической инфраструктуры. Во время послевоенного восстановления в базовые критерии проектирования войдут резервирование ключевых систем, модульность, децентрализация, автономность, физическая защита оборудования и возможность быстрого ремонта или замены поврежденных элементов.

Украинский опыт уже сегодня уникален. Наши инженеры проектируют, модернизируют и восстанавливают объекты в условиях длительных целенаправленных атак на энергетическую систему – с вызовами такого масштаба раньше почти не сталкивалась ни одна страна Европы.

Украинские решения могут стать ориентиром для других государств, пересматривающих подходы к защите критической инфраструктуры. Речь идет о новой логике проектирования – инфраструктура должна выдерживать кризис, локализовать повреждения и быстро возвращаться к работе.

Следовательно, послевоенное восстановление должно состоять не в воспроизводстве того, что было разрушено. Украина получила возможность построить более сильную и устойчивую инфраструктуру. И опыт, который сегодня украинские инженеры приобретают, станет основой этой трансформации.