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- Война Война
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- Энергетика
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Оккупанты во время отступления из Берислава взорвали электростанцию
Разрушение критической инфраструктуры является нарушением Женевской конвенции.
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Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter написал, что во время отступления из Берислава россияне взорвали там электростанцию.
"В Бериславе (Херсонская область) РФ отступила и намеренно взорвали электростанцию. Ст. 51(2) Дополнительного протокола (Женевской конвенции) запрещает разрушение критической инфраструктуры как террористические акты. Но это не останавливает российских захватчиков", – пишет Резников.
Напомним, что один из блоков "Энергоатома" выводится в плановый капитальный ремонт.Подписывайтесь на наш YouTube канал