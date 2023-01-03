Оккупанты во время отступления из Берислава взорвали электростанцию

Разрушение критической инфраструктуры является нарушением Женевской конвенции.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter написал, что во время отступления из Берислава россияне взорвали там электростанцию.

"В Бериславе (Херсонская область) РФ отступила и намеренно взорвали электростанцию. Ст. 51(2) Дополнительного протокола (Женевской конвенции) запрещает разрушение критической инфраструктуры как террористические акты. Но это не останавливает российских захватчиков", – пишет Резников.

In Beryslav (Kherson region) 🇷🇺 retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia

12/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023

Напомним, что один из блоков "Энергоатома" выводится в плановый капитальный ремонт.