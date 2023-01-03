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Категория
Энергетика
Дата публикации

Оккупанты во время отступления из Берислава взорвали электростанцию

Оккупанты во время отступления из Берислава взорвали электростанцию
Фото: depositphotos

Разрушение критической инфраструктуры является нарушением Женевской конвенции.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter написал, что во время отступления из Берислава россияне взорвали там электростанцию.

"В Бериславе (Херсонская область) РФ отступила и намеренно взорвали электростанцию. Ст. 51(2) Дополнительного протокола (Женевской конвенции) запрещает разрушение критической инфраструктуры как террористические акты. Но это не останавливает российских захватчиков", – пишет Резников.

Напомним, что один из блоков "Энергоатома" выводится в плановый капитальный ремонт.