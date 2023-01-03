Окупанти під час відступу з Берислава підірвали електростанцію

Руйнування критичної інфраструктури є порушенням Женевської конвенції.

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Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter написав, що під час відступу з Берислава росіяни підірвали там електростанцію.

"У Бериславі (Херсонська область) РФ відступила та навмисно підірвали електростанцію. Ст. 51 (2) Додаткового протоколу (Женевської конвенції) забороняє руйнування критичної інфраструктури як терористичні акти. Але це не зупиняє російських загарбників", - пише Резніков.

In Beryslav (Kherson region) 🇷🇺 retreated and intentionally blew up a power plant. Art. 51(2) of the Additional Protocol I prohibits destruction of critical infrastructure as terror acts. But this does not stop russian invaders.#tribunal4russia

12/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 3, 2023

Нагадаємо, що один із блоків "Енергоатома" виводиться в плановий капітальний ремонт.