- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
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Окупанти під час відступу з Берислава підірвали електростанцію
Руйнування критичної інфраструктури є порушенням Женевської конвенції.
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Міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter написав, що під час відступу з Берислава росіяни підірвали там електростанцію.
"У Бериславі (Херсонська область) РФ відступила та навмисно підірвали електростанцію. Ст. 51 (2) Додаткового протоколу (Женевської конвенції) забороняє руйнування критичної інфраструктури як терористичні акти. Але це не зупиняє російських загарбників", - пише Резніков.
Нагадаємо, що один із блоків "Енергоатома" виводиться в плановий капітальний ремонт.Підписуйтеся на наш YouTube канал