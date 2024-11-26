Предприятиям, импортирующим более 60% электроэнергии от объема потребления, не буду выключать свет

26 ноября Кабинет министров принял постановление, согласно которому предприятиям, импортирующим более 60% электроэнергии от объема потребления, не будут выключать свет.

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Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство внесло изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину.

Это решение принято с целью создания предпосылок для увеличения импорта электрической энергии и обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях дефицита.

Отмечается, что решение правительства было принято с учетом увеличения лимитов мощностей для импорта электрической энергии в Украину из европейских стран до 2,1 ГВт.

"Это создаст дополнительные стимулы для привлечения большего объема коммерческого импорта электрической электроэнергии, позволит развить генерацию электроэнергии и обеспечить большую устойчивость энергосистемы в условиях дефицита", — подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Заметим, что ранее меры ограничения электроэнергии не предусматривались для предприятий, импортирующих более 80% электроэнергии для своих нужд.

В "Укрэнерго" постоянно призывают бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности.