Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,44

+0,12

EUR

43,47

+0,48

Готівковий курс:

USD

41,73

41,65

EUR

44,00

43,80

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Енергетика
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні не вимикатимуть електрику підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання

Лінії електропередач
Щоб уникнути відключень світла, підприємствам треба імпортувати понад 60% електроенергії

26 листопада Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно якої підприємствам, що імпортують понад 60% електроенергії від обсягу споживання, не будуть вимикати світло. 

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, уряд вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. 

Як уточнюють в Міненерго, це рішення прийнято з метою створення передумов для збільшення імпорту електричної енергії та забезпечення стійкості енергосистеми в умовах дефіциту.

Зазначається, що рішення уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт.

"Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту", - підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зауважимо, раніше заходи обмеження електроенергії не передбачались для підприємств, що імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб.

В "Укренерго" постійно закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності. 

Автор:
Світлана Манько