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В Україні не вимикатимуть електрику підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання
26 листопада Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно якої підприємствам, що імпортують понад 60% електроенергії від обсягу споживання, не будуть вимикати світло.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, уряд вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.
Як уточнюють в Міненерго, це рішення прийнято з метою створення передумов для збільшення імпорту електричної енергії та забезпечення стійкості енергосистеми в умовах дефіциту.
Зазначається, що рішення уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт.
"Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту", - підкреслив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Зауважимо, раніше заходи обмеження електроенергії не передбачались для підприємств, що імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб.
В "Укренерго" постійно закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.