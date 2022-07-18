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Президент Еврокомиссии посетит Азербайджан, чтобы договариться об импорте газа
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 18 июля посетит Азербайджан, чтобы договориться об увеличении поставок газа. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии в Twitter.
"В условиях, когда Россия использует свои энергоресурсы как оружие, диверсификация нашего импорта энергоносителей является приоритетом для ЕС. Президент фон дер Ляйен и комиссар по энергетике Кадри Симсон завтра прибудут в Азербайджан для дальнейшего укрепления сотрудничества", — сказано в сообщении от 17 июля.
Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и расширению трубопровода для этого.
Европейский Союз разрабатывает план по экстренному введению ряда неотложных действий по всей экономике, включая сокращение использования систем отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры на случай внезапной остановки поставок природного газа из РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал