Президент Еврокомиссии посетит Азербайджан, чтобы договариться об импорте газа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 18 июля посетит Азербайджан, чтобы договориться об увеличении поставок газа. Об этом сказано в сообщении Еврокомиссии в Twitter.

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"В условиях, когда Россия использует свои энергоресурсы как оружие, диверсификация нашего импорта энергоносителей является приоритетом для ЕС. Президент фон дер Ляйен и комиссар по энергетике Кадри Симсон завтра прибудут в Азербайджан для дальнейшего укрепления сотрудничества", — сказано в сообщении от 17 июля.

Amid Russia's continued weaponisation of its energy supplies, diversification of our energy imports is a priority for the EU.



President @vonderleyen and Commissioner @KadriSimson will be tomorrow in Azerbaijan to further strengthen the 🇪🇺🇦🇿 cooperation.#REPowerEU — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 17, 2022

Напомним, ранее издание Reuters сообщило, что Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и расширению трубопровода для этого.

Европейский Союз разрабатывает план по экстренному введению ряда неотложных действий по всей экономике, включая сокращение использования систем отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры на случай внезапной остановки поставок природного газа из РФ.