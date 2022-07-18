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Президент Єврокомісії відвідає Азербайджан щоб домовитися про імпорт газу
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 18 липня відвідає Азербайджан, щоб домовитися про збільшення постачання газу. Про це сказано у повідомленні Єврокомісії у Twitter.
"В умовах, коли Росія використовує свої енергоресурси як зброю, диверсифікація нашого імпорту енергоносіїв є пріоритетом для ЄС. Президент фон дер Ляйєн та комісар з енергетики Кадрі Сімсон завтра прибудуть до Азербайджану для подальшого зміцнення співпраці", - сказано в повідомленні від 17 липня.
Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомило, що Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном щодо збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього.
Європейський Союз розробляє план з екстреного введення низки невідкладних дій по всій економіці, включаючи скорочення використання систем опалення та охолодження та деякі ринкові заходи на випадок раптової зупинки постачання природного газу з РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал