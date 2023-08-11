Программу обмена ламп накаливания на LED расширили: кто может воспользоваться

Кабинет министров на заседании в пятницу, 11 августа, расширил программу обмена ламп накаливания на светодиодные.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие.

"Цель – заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему в течение отопительного сезона и в течение года в целом", - отметил он.

Также премьер сообщил, что в настоящее время 3,9 млн пользователей уже получили 19,5 млн энергоэффективных ламп.

Что это за программа

Напомним, в Украине 30 января стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых.

В рамках этой программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.