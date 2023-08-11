Програму обміну ламп розжарювання на LED розширили: хто може скористатись

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 11 серпня, розширив програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші.

"Мета – замінити 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему протягом опалювального сезону й протягом року загалом", - зазначив він.

Також прем'єр повідомив, що наразі 3,9 млн користувачів уже отримали 19,5 млн енергоефективних ламп.

Що це за програма

Нагадаємо, в Україні 30 січня стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.

В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.