Ситуация в энергосистеме 23 октября: аварийные отключения вводились в двух областях

За прошедшие сутки для недопущения снижения уровня напряжения "Укрэнерго" вводило аварийные отключения в части Сумской и Полтавской областей. Вечером все потребители были запитаны.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Также сообщается, что за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

В частности, в Сумской области в результате атаки дронов обесточивались подстанции и потребители. Питание возобновлено.

В Днепропетровской области в результате атаки БпЛА по территории подстанции выключалось оборудование, что привело к обесточению бытовых потребителей и водоканала. Питание возобновлено. Также из-за боевых действий выключалась воздушная линия. Во время осмотра обнаружены повреждения линии.

В части Полтавской области оператором системы передачи во избежание перегрузок утром введены аварийные графики. Как только завершатся ремонтно-восстановительные работы, ГАО будут отменены.

Из-за технологических нарушений в Николаевской области обесточивались подстанции, бытовые потребители, а также снижал напряжение энергетический объект. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Черкасской области по технологическим причинам были обесточены подстанция и бытовые потребители. Питание возобновлено.

За прошедшие сутки энергетики возобновили поставки электроэнергии для 3040 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений. Однако к утру остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 543 населенных пунктов.

На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 7000 МВт*ч и мощностью 1199 МВт.

В ведомстве напоминают, что подготовка к отопительному сезону происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры из-за массированных атак. Почти ежедневные вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, затрудняющим работу энергосистемы. При этом она остается сбалансированной.

Украинцев призвали пользоваться электроэнергией бережливо, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00.