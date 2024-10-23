Ситуація в енергосистемі 23 жовтня: аварійні відключення запроваджувались в двох областях

Минулої доби для недопущення зниження рівня напруги "Укренерго" запроваджувало аварійні відключення у частині Сумської та Полтавської областей. Ввечері всіх споживачів було заживлено.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Також повідомляється, що за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Зокрема, у Сумській області внаслідок атаки дронів знеструмлювались підстанції та споживачі. Живлення відновлено.

На Дніпропетровщині внаслідок атаки БпЛА по території підстанції вимикалось обладнання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та водоканалу. Живлення відновлено. Також через бойові дії вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії.

У частині Полтавської області оператором системи передачі для уникнення перевантажень зранку запроваджено аварійні графіки. Щойно завершаться ремонтно-відновлювальні роботи, ГАВ буде скасовано.

Через технологічні порушення у Миколаївській області знеструмлювались підстанції, побутові споживачі, а також знижував напругу енергетичний об'єкт. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Черкаській області з технологічних причин знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Минулої доби енергетики відновили постачання електроенергії для 3040 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. Проте на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 543 населених пунктів.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 7000 МВт*год та потужністю 1199 МВт.

У відомстві нагадують, що підготовка до опалювального сезону відбувається в умовах значних пошкоджень генеруючих потужностей і мережевої енергоінфраструктури через масовані атаки. Майже щоденні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, що ускладнюють роботу енергосистеми. При цьому наразі вона залишається збалансованою.

Українців закликали користуватись електроенергію ощадливо, особливо у вечірній період з 17:00 до 22:00.