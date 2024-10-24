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Ситуация в энергосистеме: были обесточены шесть областей
За минувшие сутки из-за боевых действий и обстрелов в разных регионах Украины были зафиксированы многочисленные обесточивания. Больше всего пострадали потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
Запорожская область: во время атаки беспилотника обесточена часть подстанции и бытовых потребителей. Питание возобновилось по резервной схеме.
Полтавщина: из-за воздушной тревоги были обесточены подстанции и потребители. Питание также было восстановлено резервными линиями.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Сумская область: из-за обстрела подстанции возник пожар, который привел к обесточению. Пожар был ликвидирован, электроснабжение возобновлено.
Черкасская область: отключена воздушная линия из-за повреждений и обнаруженного БПЛА. Однако потребители не обесточивались.
Хмельницкая область: из-за технологических нарушений были отключены подстанции и бытовые потребители. Питание быстро восстановилось.
Однако энергетики приложили усилия, чтобы оперативно возобновить электроснабжение, и к утру 24 октября удалось подключить 16 121 потребителя.
Несмотря на постоянные вражеские обстрелы, энергосистема остается сбалансированной. Однако атаки продолжают повреждать генерирующие мощности и сетевую инфраструктуру, что усложняет работу энергетиков. К утру 24 октября остаются без электроснабжения 532 населенных пункта.
Напомним, за прошедшие сутки "Укрэнерго" вводило аварийные отключения в части Сумской и Полтавской областей. Вечером все потребители были заживлены.