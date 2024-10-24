Ситуація в енергосистемі: були знеструмлення у шести областях

За минулу добу, через бойові дії та обстріли в різних регіонах України, були зафіксовані численні знеструмлення. Найбільше постраждали споживачі в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Запорізька область: під час атаки безпілотника знеструмлено частину підстанції та побутових споживачів. Живлення відновили за резервною схемою.

Полтавщина: через повітряну тривогу було знеструмлено підстанції та споживачів. Живлення також відновили резервними лініями.

Сумська область: через обстріл підстанції виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення. Пожежу ліквідували, електропостачання відновили.

Черкаська область: вимкнено повітряну лінію через пошкодження та виявлений БПЛА. Проте споживачі не знеструмлювались.

Хмельницька область: через технологічні порушення були відключені підстанції та побутові споживачі. Живлення швидко відновили.

Проте енергетики доклали зусиль, щоб оперативно відновити електропостачання, і на ранок 24 жовтня вдалося підключити 16 121 споживача.

Попри постійні ворожі обстріли, енергосистема залишається збалансованою. Однак атаки продовжують пошкоджувати генеруючі потужності та мережеву інфраструктуру, що ускладнює роботу енергетиків. На ранок 24 жовтня залишаються без електропостачання 532 населених пункти.

Нагадаємо, минулої доби "Укренерго" запроваджувало аварійні відключення у частині Сумської та Полтавської областей. Ввечері всіх споживачів було заживлено.