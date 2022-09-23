"Смарт Холдинг" продолжит отстаивать право на долю в "Харьковоблэнерго"

Компания "Смарт-холдинг" заявляет, что продолжит отстаивать право на долю в энергетической компании "Харьковоблэнерго". Об этом говорится в сообщении компании, передают "Українські Новини".

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"Решение Кассационного хозяйственного суда, принятое 21 сентября 2022 года о признании недействительным договора купли-продажи акций АО "Харьковоблэнерго" компанией Smart Holding (Cyprus), безусловно, играет в пользу коррупционеров, которые, очевидно, действуют в этой энергетической компании", - сказано в нем.

"Смарт-холдинг" напоминает, что с момента консолидации корпоративных прав (29,795%) АО "Харьковоблэнерго" неоднократно обращало внимание Фонда госимущества, Министерства энергетики, СНБО, правоохранительных органов и общественности на признаки коррупции в деятельности менеджмента общества, что приводит к разворовыванию сотен миллионов гривен ежегодно и уже поставило компанию на грань банкротства.

В компании отмечают, что менеджмент "Харьковоблэнерго" активно пытается избежать внимания акционеров к своей деятельности, имеющей признаки коррупции, и обратился в суд с требованием признания недействительным договора приобретения акций.

"Первые две инстанции обоснованно отказали в удовлетворении указанных требований. Решение же Кассационного суда выглядит по крайней мере непонятным. Ожидая полный текст решения соответствующего суда для уточнения дальнейших правовых действий, Smart Holding заявляет о готовности отстаивать свое законное право быть акционером "Харьковоблэнерго" и искоренять менеджменте общества", - говорится в сообщении.

Компания призвала Министерство энергетики как орган, уполномоченный управлять корпоративными правами обществ, принадлежащих государству Украина, обратить внимание на признаки коррупции в действиях менеджмента предприятия, имеющего стратегическое значение для экономики и безопасности страны.

Напомним, что в конце февраля 2021 года "Смарт Групп" сообщила о закрытии сделки о приобретении 29,795%, или 76,44 миллиона акций "Харьковоблэнерго". До этого была также закрыта сделка о покупке такого же количества и доли акций ЧАО "Харьковэнергосбыт".

Однако в июле 2021 года Антимонопольный комитет отменил свое решение от 28 января о предоставлении Smart Holding (Cyprus) Ltd (Лимасол, Кипр) разрешения на концентрацию более 25% "Харьковоблэнерго".

Отметим, что "Смарт-холдинг" контролирует ряд предприятий горно-металлургического комплекса, судостроения, машиностроения, аграрного сектора, добывающей промышленности (производство нерудных материалов), недвижимости, финансов и страхования. Бенефициаром компании бизнесмен Вадим Новинский.