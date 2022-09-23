"Смарт Холдинг" продовжить відстоювати право на частку у "Харківобленерго"

Компанія "Смарт-холдинг" заявляє, що продовжить відстоювати право на частку у енергетичній компанії "Харківобленерго". Про це йдеться в повідомленні компанії, передають “Українськi Новини”.

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"Рішення Касаційного господарського суду, прийняте 21 вересня 2022 року щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій АТ "Харківобленерго" компанією Smart Holding (Cyprus), безумовно грає на користь корупціонерів, які, вочевидь, діють в цій енергетичній компанії", - сказано в ньому.

"Смарт-холдинг" нагадує, що з моменту консолідації корпоративних прав (29,795%) АТ "Харківобленерго" неодноразово звертав увагу Фонду держмайна, Міністерства енергетики, РНБО, правоохоронних органів та громадськості на ознаки корупції в діяльності менеджменту товариства, що призводить до розкрадання сотень мільйонів гривень щорічно і вже поставила компанію на межу банкрутства.

В компанії зазначають, що менеджмент "Харківобленерго" активно намагається уникнути уваги акціонерів до своєї діяльності, яка має ознаки корупції, та звернувся до суду з вимогою визнання недійсним самого договору придбання акцій.

"Перші дві інстанції обґрунтовано відмовили в задоволенні зазначених вимог. Рішення ж Касаційного суду виглядає принаймні незрозумілим. Очікуючи повний текст рішення відповідного суду для уточнення подальших правових дій, Smart Holding заявляє про готовність відстоювати своє законне право бути акціонером "Харківобленерго" та викорінювати корупційну складову у менеджменті товариства", - йдеться в повідомленні.

Компанія закликала Міністерство енергетики як орган, що уповноважений управляти корпоративними правами товариств, які належать державі Україна, звернути увагу на ознаки корупції в діях менеджменту підприємства, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки країни.

Нагадаємо, що наприкінці лютого 2021 року "Смарт Груп" повідомила про закриття угоди щодо придбання 29,795%, або 76,44 мільйона акцій "Харківобленерго". До цього було закрито угоду про купівлю такої ж кількості та долі акцій ПрАТ "Харківенергозбут".

Однак у липні 2021 року Антимонопольний комітет скасував своє рішення від 28 січня про надання Smart Holding (Cyprus) Ltd (Лімасол, Кіпр) дозволу на концентрацію понад 25% "Харківобленерго".

Зазначимо, що "Смарт-холдинг" контролює низку підприємств гірничо-металургійного комплексу, суднобудування, машинобудування, аграрного сектору, добувної промисловості (виробництво нерудних матеріалів), нерухомості, фінансів і страхування. Бенефіціаром компанії є бізнесмен Вадим Новинський.