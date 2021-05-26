Smart Holding обжаловала ряд решений набсоветов "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта"

Топхолдинговая компания Группы Smart Holding — SMART HOLDING (CYPRUS) LTD — обратилась с исками в Хозяйственный суд Харьковской области с требованием признать недействительными решения от 23 марта 2021 на заседании наблюдательных советов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт".

Об этом сказано в сообщении компании.

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SMART HOLDING (CYPRUS), владеющая 29,795% акций компаний, просит суд признать недействительными решения собраний акционеров от 28 апреля. В исковых заявлениях компания предоставила доказательства нарушения порядка созыва и проведения заседания 23 марта. Акционер указал, что после 6 января 2019 состав набсоветов АО "Харьковоблэнерго" и ЧАО "Харьковэнергосбыт" утратил правомочность — он не был приведен в соответствие с нормами законодательства. Компания считает, что на этих основаниях решения собраний акционеров являются незаконными и нарушающими права и интересы SMART HOLDING (CYPRUS) LTD как акционера.

"Что мы сейчас имеем? Несформированные наблюдательные советы, менеджмент, который фактически никто не контролирует, и кучу уголовных производств о коррупционных действиях должностных лиц энергокомпаний. Дирекции, которая себя скомпрометировала, наблюдательные советы своими последними решениями предоставили дополнительные полномочия. Это точно не способствует прозрачности бизнеса и безопасности принятия решений на уровне руководства предприятия. Но создает ситуацию, когда стратегические предприятия просто разворовывают и ведут фактически к банкротству. Это ставит под угрозу планы "большой приватизации" в Украине", — отметил директор по рискам и безопасности Smart Holding Иван Герасимович.

Smart Holding призвала Фонд госимущества инициировать проведение конкурсов по независимым директорам набсоветов энергокомпаний, что позволит "уволить коррумпированный менеджмент и подготовить "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт" к приватизации".

28 апреля в дистанционном режиме состоялись общие собрания акционеров "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыта", где были утверждены годовые отчеты обществ за 2019 и 2020 годы, приняты к сведению отчеты набсоветов за 2019 и 2020 годы, утверждено распределение прибыли и убытков по результатам деятельности в 2020-м, утверждены размеры годовых дивидендов.

Формирование Набсоветов в компаниях, в уставных капиталах которых 50% + акций принадлежит государству, является обязательным, согласно Закону Украины №1405 "… относительно управления объектами государственной и коммунальной собственности" от 2 июня 2016 года.

АО "Харьковоблэнерго" является оператором системы распределения (ОСР), владеет и обслуживает распределительные электрические сети, расположенные на территории области. Протяженность сетей "Харьковоблэнерго" — 39,6 тыс. км, кабельных линий — 7,3 тыс. км. Компания эксплуатирует 11,16 тыс. подстанций напряжением 0,4-150 кВ. ЧАО "Харьковэнергосбыт" предоставляет услуги по поставке электроэнергии потребителям Харькова и области.

Основными акционерами компаний являются государство в лице ФГИ, владеющее 65% акций компании, а также Smart Holding (Cyprus) — 29,79%.





