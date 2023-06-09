Стартовал второй этап обмена ламп накаливания на LED: заявки могут подать образовательные и медицинские учреждения

В пятницу, 9 июня, начался второй этап программы обмена ламп накаливания на энергоэффективные LED лампы. Теперь возможность бесплатно обменять лампы распространяется на юридических лиц, а именно – на образовательные и медицинские учреждения.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, заявку на обмен ламп могут подать:

детсады, школы, профтехучилища, ВУЗы, спортивные/музыкальные школы, автошколы и любые другие учебные заведения;

поликлиники, больницы, стоматологические клиники, лаборатории и другие медицинские учреждения.

Как подать заявку

Отправить заявку на обмен можно на портале "Дія", в разделе "Услуги" - "Обмен ламп", КЭПом юридического лица. После этого в течение недели с вами свяжутся и сообщат о дальнейших действиях.

Сколько ламп уже обменяли украинцы

Как отмечается, о состоянию на 9 июня граждане Украины обменяли через "Укрпочту" около 20 миллионов ламп.

Программа для населения также продолжит работу в центральных отделениях "Укрпочты" в 23 населенных пунктах страны.

Напомним, в Украине 30 января стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых.

В рамках этой программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.

Источник фото: ua.depositphotos.com