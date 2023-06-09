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Стартував другий етап обміну ламп розжарювання на LED: заявки можуть подати освітні та медичні заклади
У п'ятницю, 9 червня, розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED лампи. Відтепер можливість безкоштовно обміняти лампи поширюється на юридичних осіб, а саме – на освітні та медичні заклади.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
За його словами, заявку на обмін ламп можуть подати:
- дитсадки, школи, профтехучилища, ВУЗи, спортивні/музичні школи, автошколи та будь-які інші заклади освіти;
- поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.
Як подати заявку
Відправити заявку на обмін можна на порталі "Дія", у розділі "Послуги" — "Обмін ламп", КЕПом юридичної особи. Після цього, протягом тижня, з вами зв’яжуться та повідомлять про подальші дії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Скільки ламп вже обміняли українці
Як зазначається, станом на 9 червня громадяни України обміняли через "Укрпошту" близько 20 мільйонів ламп.
Програма для населення також продовжить діяти у центральних відділеннях "Укрпошти" у 23 населених пунктах країни.
Нагадаємо, в Україні 30 січня стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.
В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.
Джерело фото: ua.depositphotos.com