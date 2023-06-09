Стартував другий етап обміну ламп розжарювання на LED: заявки можуть подати освітні та медичні заклади

У п'ятницю, 9 червня, розпочався другий етап програми обміну ламп розжарювання на енергоефективні LED лампи. Відтепер можливість безкоштовно обміняти лампи поширюється на юридичних осіб, а саме – на освітні та медичні заклади.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, заявку на обмін ламп можуть подати:

дитсадки, школи, профтехучилища, ВУЗи, спортивні/музичні школи, автошколи та будь-які інші заклади освіти;

поліклініки, лікарні, стоматологічні клініки, лабораторії та інші медичні заклади.

Як подати заявку

Відправити заявку на обмін можна на порталі "Дія", у розділі "Послуги" — "Обмін ламп", КЕПом юридичної особи. Після цього, протягом тижня, з вами зв’яжуться та повідомлять про подальші дії.

Скільки ламп вже обміняли українці

Як зазначається, станом на 9 червня громадяни України обміняли через "Укрпошту" близько 20 мільйонів ламп.

Програма для населення також продовжить діяти у центральних відділеннях "Укрпошти" у 23 населених пунктах країни.

Нагадаємо, в Україні 30 січня стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.

В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.

Джерело фото: ua.depositphotos.com