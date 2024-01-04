Украина сегодня экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует – Укрэнерго

Украина сегодня экспортирует в ночные часы минимального потребления 1 483 МВтч в Словакию, Румынию и Молдову, при этом в период пиковой суточной нагрузки запланировано импортировать 252 МВтч из Словакии. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

При этом организация призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию, поскольку ее потребление растет – 3 января суточный максимум потребления превысил на 7% показатели вторника 2 января.

"Резкое повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на энергосистему. Для электростанций, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимы, это очень резкое увеличение нагрузки, которое может привести к технологическим нарушениям. Чтобы помочь энергосистеме работать в этот сложный период, достаточно перенести использование энергоемких приборов с вечерних часов максимальной нагрузки 16:00-19:00 на ночь или утро", – подчеркивает "Укрэнерго".

Также отмечается, что в течение суток 3 января на тепловых электростанциях и электроцентралях в аварийный ремонт вышли 4 энергоблока, включено в сеть 3 энергоблока.

Кроме того, по боевым действиям и по другим причинам на утро 4 января без света остается 406 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской и Николаевской областях. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

По данным "Укрэнерго", из-за непогоды на утро 4 декабря обесточенными остаются 95 населенных пунктов: в Волынской – 85, в Киевской области – 6. В Донецкой области больше суток остаются обесточенными 4 населенных пункта. Также из-за технических повреждений обесточены потребители в Сумской и Черниговской областях.

Напомним, на утро 3 января без света оставались 412 населенных пунктов. Из-за обстрелов россиян возникли новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской области, а из-за непогоды обесточены 4 населенных пункта - все в Донецкой области.

2 января в результате массированной ракетной атаки россиян было обесточено более 250 тысяч потребителей и повреждены сети оператора системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" и оператора системы распределения электроэнергии (облэнерго) в Киеве и Киевской области. Ремонтникам удалось восстановить оборудование Киевского энергоузла около 12:00, а в 16:30 запитать всех отключенных потребителей Киева.