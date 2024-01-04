Україна сьогодні експортує більше електроенергії, ніж імпортує - Укренерго

Україна сьогодні експортує у нічні години мінімального споживання 1 483 МВт·год до Словаччини, Румунії та Молдови, при цьому в період пікового добового навантаження заплановано імпортувати 252 МВт·год з Словаччини. Про це йдеться в повідомленні НЕК “Укренерго”.

При цьому організація закликає українців ощадливо споживати електроенергію, оскільки її споживання росте - 3 січня добовий максимум споживання перевищив на 7% показники вівторка 2 січня.

"Різке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на енергосистему. Для електростанцій, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, це дуже різке збільшення навантаження, яке може призвести до технологічних порушень. Щоб допомогти енергосистемі працювати у цей складний період, достатньо перенести використання енергоємних приладів з вечірніх годин максимального навантаження 16:00-19:00 на ніч або ранок", - підкреслює "Укренерго".

Також зазначається, що протягом доби 3 січня на теплових електростанціях та електроцентралях в аварійний ремонт вийшли 4 енергоблоки, натомість включено в мережу 3 енергоблоки.

Крім того, через бойові дії та з інших причин на ранок 4 січня без світла залишається 406 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській та Миколаївській областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

За даними "Укренерго", через негоду на ранок 4 грудня знеструмленими залишаються 95 населених пунктів: у Волинській – 85, в Київській області – 6. В Донецькій області більше доби залишаються знеструмленими 4 населені пункти. Також через технічні пошкодження є знеструмлені споживачі у Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, станом на ранок 3 січня без світла залишалися 412 населених пунктів. Через обстріли росіян виникли нові пошкодження в мережах обленерго в Харківській області, а через негоду знеструмлено 4 населені пункти – всі в Донецькій області.

2 січня внаслідок масованої ракетної атаки росіян було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджено мережі оператора системи передачі електроенергії “Укренерго” та оператора системи розподілу електроенергії (обленерго) в Києві та Київській області. Ремонтникам вдалося відновити обладнання Київського енерговузла близько 12:00, а о 16:30 заживити усіх відключених споживачів Києва.