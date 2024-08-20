Украинские банки согласовали кредитование на поддержку энергетики на 4,3 млрд грн

С начала лета двадцать украинских банков согласовали кредитование предпринимателей для реализации проектов возобновления энергетической инфраструктуры и построения источников альтернативной энергетики на сумму 4,3 млрд. грн.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Как напомнила министр экономики Юлия Свириденко, правительство разработало ряд инструментов для поддержки энергетики, чтобы обеспечить прохождение следующего отопительного сезона.

"Недавно мы расширили возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9" на поддержку энергетических возможностей как бизнеса, так и ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Для владельцев домохозяйств сейчас доступна программа беспроцентных кредитов", — сообщила она.

Бизнес все активнее берет кредиты на энергетику

По словам Свириденко, параллельно с государственными программами действуют отдельные предложения от банков. Пока можно увидеть, что бизнес все более активно берет кредиты на проекты альтернативной энергетики и восстановление энергетической инфраструктуры.

Так, с 1 июня, согласно данным опроса НБУ, банки уже согласовали 504 заявки на получение кредитов на сумму 4.3 млрд. грн. При этом наибольшую сумму кредитов на энергетические нужды для бизнеса одобрили иностранные банки – 2.4 млрд грн (114 заявок).

Общая сумма полученных заявок на кредитование с начала опроса составила 42 млрд грн (1525 заявок). Наибольшая сумма заявок получена государственными банками – 32.7 млрд грн (1144 заявки на кредитование).

Какие кредитные инструменты доступны для бизнеса и граждан

Как отметили в Минэкономики, для бизнеса и граждан доступны следующие кредитные инструменты: