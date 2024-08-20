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Днепр взял 320 млн грн кредита на энергетические нужды

Днепр взял 320 млн грн кредита на энергетические нужды
Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Днепровский городской совет получил кредитное финансирование от Sense Bank на общую сумму 320 миллионов гривен на альтернативные источники энергии и утепление домов. Общий срок кредитования по всем договорам составляет 60 месяцев с отсрочкой погашения основного долга 12 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что средства по программам "Источник энергии" и "Доступные кредиты 5-7-9" направлены на устройство альтернативного источника генерации тепловой энергии. А 60 миллионов гривен городской совет Днепра привлек непосредственно в бюджет города.

Эти деньги будут использованы для утепления фасадов жилых многоквартирных домов и их капитального ремонта в рамках инвестиционных проектов.

"Над восстановлением энергогенерирующих мощностей сегодня совместно работают государство, органы местного самоуправления, бизнес, банки и граждане. В настоящее время действуют как государственные программы, так и частные инициативы банковских учреждений. Для бизнеса, ОСМД и жилищно-строительных кооперативов доступны также расширенная программа "Доступные кредиты 5-7-9", а для владельцев домохозяйств — беспроцентные кредиты. Мы видим активный интерес бизнеса в регионах и муниципалитетов этими инструментами. Подписание кредитных соглашений между Днепровским городским советом и Sense Bank в очередной раз это подтверждает. В целом по стране от всех банков в рамках как государственных программ, так и частных инициатив банковских учреждений одобрено заявок на 4.3 млрд грн", — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.   

В свою очередь, председатель Правления Sense Bank Алексей Ступак отметил важность подписанных соглашений.

"Подписание сразу нескольких кредитных соглашений между банком и городом – это новая страница в современной истории отношений органов местного самоуправления и финансовых учреждений. В условиях тотального дефицита мощностей энергогенерации администрации на местах крайне нуждаются в дополнительном финансировании и мы готовы его предоставить, как за счет государственных программ, так и применив собственные кредитные программы льготного кредитования", — заявил   Алексей Ступак.

Напомним, государственный Sense Bank подписал первое кредитное соглашение с объединением совладельцев многоквартирного дома. Целью кредитования является строительство солнечной электростанции мощностью 30 киловатт для обеспечения энергетических потребностей дома.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Напомним, что   по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%"   для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринГИМ". ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Кроме того, для бизнеса и граждан доступны следующие инструменты:

Расширенная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для бизнеса на покупку и установку электрогенерационных установок газа.   Сумма льготного кредита – до 150 млн гривен, срок кредитования – до 10 лет. Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает возможность для предпринимателей использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудование для накопления электрической энергии.

Льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составить до 25 млн. евро. Срок кредита – до 5–7 лет.

Льготное кредитование под 0% для домохозяйств   для установки солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок. Сумма кредита – до 480 тыс. грн. Срок кредитования – 10 лет.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.

За два месяца банковские учреждения получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько