Днепр взял 320 млн грн кредита на энергетические нужды

Днепровский городской совет получил кредитное финансирование от Sense Bank на общую сумму 320 миллионов гривен на альтернативные источники энергии и утепление домов. Общий срок кредитования по всем договорам составляет 60 месяцев с отсрочкой погашения основного долга 12 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что средства по программам "Источник энергии" и "Доступные кредиты 5-7-9" направлены на устройство альтернативного источника генерации тепловой энергии. А 60 миллионов гривен городской совет Днепра привлек непосредственно в бюджет города.

Эти деньги будут использованы для утепления фасадов жилых многоквартирных домов и их капитального ремонта в рамках инвестиционных проектов.

"Над восстановлением энергогенерирующих мощностей сегодня совместно работают государство, органы местного самоуправления, бизнес, банки и граждане. В настоящее время действуют как государственные программы, так и частные инициативы банковских учреждений. Для бизнеса, ОСМД и жилищно-строительных кооперативов доступны также расширенная программа "Доступные кредиты 5-7-9", а для владельцев домохозяйств — беспроцентные кредиты. Мы видим активный интерес бизнеса в регионах и муниципалитетов этими инструментами. Подписание кредитных соглашений между Днепровским городским советом и Sense Bank в очередной раз это подтверждает. В целом по стране от всех банков в рамках как государственных программ, так и частных инициатив банковских учреждений одобрено заявок на 4.3 млрд грн", — отметила первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В свою очередь, председатель Правления Sense Bank Алексей Ступак отметил важность подписанных соглашений.

"Подписание сразу нескольких кредитных соглашений между банком и городом – это новая страница в современной истории отношений органов местного самоуправления и финансовых учреждений. В условиях тотального дефицита мощностей энергогенерации администрации на местах крайне нуждаются в дополнительном финансировании и мы готовы его предоставить, как за счет государственных программ, так и применив собственные кредитные программы льготного кредитования", — заявил Алексей Ступак.

Напомним, государственный Sense Bank подписал первое кредитное соглашение с объединением совладельцев многоквартирного дома. Целью кредитования является строительство солнечной электростанции мощностью 30 киловатт для обеспечения энергетических потребностей дома.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Напомним, что по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в комбинации с программой "ГринГИМ". ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Кроме того, для бизнеса и граждан доступны следующие инструменты:

Расширенная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для бизнеса на покупку и установку электрогенерационных установок газа. Сумма льготного кредита – до 150 млн гривен, срок кредитования – до 10 лет. Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает возможность для предпринимателей использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудование для накопления электрической энергии.

Льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составить до 25 млн. евро. Срок кредита – до 5–7 лет.

Льготное кредитование под 0% для домохозяйств для установки солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок. Сумма кредита – до 480 тыс. грн. Срок кредитования – 10 лет.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.

За два месяца банковские учреждения получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн.