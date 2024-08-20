Дніпро взяв 320 млн грн кредиту на енергетичні потреби

Дніпровська міська рада отримала кредитне фінансування від Sense Bank на загальну суму 320 мільйонів гривень на альтернативні джерела енергії та утеплення будинків. Загальний строк кредитування за всіма договорами складає 60 місяців з відстрочкою погашення основного боргу 12 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що кошти за програмами «Джерело енергії» і «Доступні кредити 5-7-9» спрямовані на облаштування альтернативного джерела генерації теплової енергії. А 60 мільйонів гривень міська рада Дніпра залучила безпосередньо до бюджету міста.

Ці гроші будуть використані для утеплення фасадів житлових багатоквартирних будинків та їх капітального ремонту у межах реалізації інвестиційних проєктів.

«Над відновленням енергогенеруючих потужностей сьогодні спільно працюють держава, органи місцевого самоврядування, бізнес, банки та громадяни. Нині діють як державні програми, так і приватні ініціативи банківських установ. Для бізнесу, ОСББ та житлово-будівельних кооперативів доступні також розширена програма “Доступні кредити 5-7-9”, а для власників домогосподарств — безвідсоткові кредити. Ми бачимо активне зацікавлення бізнесу у регіонах та муніципалітетів цими інструментами. Підписання кредитних угод між Дніпровською міською радою та Sense Bank вчергове це підтверджує. Загалом по країні від усіх банків в рамках як державних програм, так і приватних ініціатив банківських установ, схвалено заявок на 4.3 млрд грн», - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Своєю чергою голова Правління Sense Bank Олексій Ступак відзначив важливість підписаних угод.

«Підписання одразу кількох кредитних угод між банком та містом це нова сторінка у сучасній історії відносин органів місцевого самоврядування та фінансових установ. В умовах тотального дефіциту потужностей енергогенерації адміністрації на місцях конче потребують додаткового фінансування і ми готові його надати, як коштом державних програм, так і застосувавши власні кредитні програми пільгового кредитування», - заявив Олексій Ступак.

Нагадаємо, державний Sense Bank підписав першу кредитну угоду з об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Метою кредитування є зведення сонячної електростанції потужністю 30 кіловатів для забезпечення енергетичних потреб будинку.

В Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Нагадаємо, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.

Крім того, для бізнесу та громадян доступні наступні інструменти:

Розширена програма "Доступні кредити 5-7-9%" для бізнесу на купівлю та встановлення електрогенераційних установок на газу. Сума пільгового кредиту — до 150 млн гривень, строк кредитування — до 10 років. Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури, яке надають 19 найбільших банків України. Сума кредитів може становити до 25 млн євро. Термін кредиту — до 5–7 років.

Пільгове кредитування під 0% для домогосподарств на установку сонячних панелей з системами накопичення енергії та вітрових установок. Сума кредиту — до 480 тис. грн. Термін кредитування — 10 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

Зауважимо, за два місяці банківські установи отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн.