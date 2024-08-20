Українські банки погодили кредитування на підтримку енергетики на 4,3 млрд грн

З початку літа двадцять українських банків погодили кредитування підприємців для реалізації проєктів відновлення енергетичної інфраструктури та побудови джерел альтернативної енергетики на суму 4,3 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Як нагадала міністерка економіки Юлія Свириденко, уряд розробив низку інструментів для підтримки енергетики, щоб забезпечити проходження наступного опалювального сезону.

"Нещодавно ми розширили можливості програми "Доступні кредити 5-7-9" на підтримку енергетичних спроможностей як бізнесу, так і ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Для власників домогосподарств зараз доступна програма безвідсоткових кредитів", - повідомила вона.

Бізнес дедалі активніше бере кредити на енергетику

За словами Свириденко, паралельно із державними програмами діють і окремі пропозиції від банків. Наразі можна побачити, що бізнес все більш активно бере кредити на проєкти альтернативної енергетики та відновлення енергетичної інфраструктури.

Так, з 1 червня, згідно з даними опитування НБУ, банки вже погодили 504 заявки на отримання кредитів на суму 4.3 млрд грн. При цьому найбільшу суму кредитів на енергетичні потреби для бізнесу схвалили іноземні банки - 2.4 млрд грн (114 заявок).

Загальна сума отриманих заявок на кредитування з початку опитування склала 42 млрд грн (1525 заявки). Найбільшу суму заявок отримано державними банками – 32.7 млрд грн (1144 заявки на кредитування).

Які кредитні інструменти доступні для бізнесу та громадян

Як наголосили у Мінекономіки, для бізнесу та громадян наразі доступні наступні кредитні інструменти: