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В Днепропетровской области нашли взрывчатку на подстанции облэнерго
На одной из подстанций оператора системы распределения в Днепропетровской области обнаружили взрывчатку.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Днепропетровщине из-за боевых действий обесточены 31 абонент, продолжаются восстановительные работы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, в Хмельницкой области после ракетной атаки было обесточено 11,1 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах. На утро все заживали.
Также из-за повреждений газораспределительных сетей было прекращено газоснабжение более 1,3 тысяч потребителей в Винницкой области и 35 абонентов – в Харьковской.
Согласно информации Минэнерго, в Сумской области рядом с одной из газораспределительных станций было попадание вражеского снаряда. Пострадавших среди гражданского населения нет, оборудование не повреждено, а газоснабжение не прекращалось.
Сообщается, что после утреннего ракетного обстрела было обесточено 13 населенных пунктов, всего – более 11 тысяч абонентов. Всех заживили.
Также энергетики заживили 23 населенных пункта, которые обесточивались из-за непогоды.
Из-за обстрелов в Харьковской области было отключено 1,1 тысячи абонентов. В то же время заживили 1,3 тысяч точек учета. Остаются обесточенными 38,5 тысяч абонентов – все из-за боевых действий. Также газовщики возобновили газоснабжение 112 потребителям.
Из-за вражеских обстрелов на Донетчине за прошедшие сутки было обесточено 8,8 тысяч абонентов. Энергетики питали более 9 тысяч абонентов; остаются без напряжения 48,2 тысяч абонентов.
На Черниговщине в результате боевых действий остается обесточенным 1501 абонент в 27 населенных пунктах.