В Днепропетровской области нашли взрывчатку на подстанции облэнерго

На одной из подстанций оператора системы распределения в Днепропетровской области обнаружили взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"На одной из подстанций облэнерго в Днепропетровской области было обнаружено взрывное устройство. Для его обезвреживания вызвали полицию и саперов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Днепропетровщине из-за боевых действий обесточены 31 абонент, продолжаются восстановительные работы.

Кроме того, в Хмельницкой области после ракетной атаки было обесточено 11,1 тысяч абонентов в 13 населенных пунктах. На утро все заживали.

Также из-за повреждений газораспределительных сетей было прекращено газоснабжение более 1,3 тысяч потребителей в Винницкой области и 35 абонентов – в Харьковской.

Согласно информации Минэнерго, в Сумской области рядом с одной из газораспределительных станций было попадание вражеского снаряда. Пострадавших среди гражданского населения нет, оборудование не повреждено, а газоснабжение не прекращалось.

Сообщается, что после утреннего ракетного обстрела было обесточено 13 населенных пунктов, всего – более 11 тысяч абонентов. Всех заживили.

Также энергетики заживили 23 населенных пункта, которые обесточивались из-за непогоды.

Из-за обстрелов в Харьковской области было отключено 1,1 тысячи абонентов. В то же время заживили 1,3 тысяч точек учета. Остаются обесточенными 38,5 тысяч абонентов – все из-за боевых действий. Также газовщики возобновили газоснабжение 112 потребителям.

Из-за вражеских обстрелов на Донетчине за прошедшие сутки было обесточено 8,8 тысяч абонентов. Энергетики питали более 9 тысяч абонентов; остаются без напряжения 48,2 тысяч абонентов.

На Черниговщине в результате боевых действий остается обесточенным 1501 абонент в 27 населенных пунктах.