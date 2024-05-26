Ночью армия РФ атаковала Украину ракетами и дронами, в Винницкой области повреждены многоэтажки, в Харькове 12 погибших: ситуация в регионах (ФОТО)

Ночью воскресенья, 26 мая, российские оккупанты направили для атаки по Украине 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА. Защитникам неба удалось уничтожить почти все вражеские цели.

ПВО уничтожило 12 из 14 российских ракет и 31 "шахед"

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, этой ночью россияне выпустили по Украине:

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской области РФ);

12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);

31 ударный БПЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморско-Ахтарск, Ейск в России и мыс Чауда в оккупированном Крыму).

В результате противовоздушного боя сбыло сбито 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 31 ударный БПЛА Shahed-131/136.

Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.

В Винницкой области повреждены три дома

В городе Жмеринка, в результате падения обломков вражеского дрона, получили повреждения три четырехэтажных жилых дома, 7 частных жилых домов и 6 легковых авто, сообщает ГСЧС.

Как сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, 3 человека пострадали.

Глава ОВА также добавил, что из квартир проводится эвакуация жильцов. На месте работают все соответствующие службы.

По данным ГСЧС, из дома эвакуированы уже 40 человек.

В Староконстантинове Хмельницкой области исчезла электроэнергия

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 6 БпЛА и 1 ракету, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

Из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тыс. абонентов. Отметим, жители Староконстантинова в Хмельницкой области сообщали об исчезновении электроэнергии в домах.

Как проинформировал Тюрин, все потребители подключены к энергосети.

На месте происшествия работали соответствующие службы. Информация о травмированных и разрушениях не поступала.

В небе над Днепропетровской областью уничтожили 11 "шахедов", есть повреждения

Российские войска атаковали "шахедами" Днепропетровскую область в ночь на воскресенье, есть повреждения, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, ночью защитники неба сбили над областью 11 шахедов.

5 беспилотников уничтожили в Синельниковском районе, по 2 – в Каменском и Павлоградском, по одному – в Никопольском и Новомосковском.

В последнем из-за падения обломков загорелась сухая трава. Пожар был потушен.

"Никополь этой ночью агрессор обстреливал из артиллерии. Попал и дроном-камикадзе", - написал Лысак.

По его словам, повреждены школа, медучреждение, 4 торговых павильона и 2 магазина.

Также повреждены 6 многоквартирных домов, хозяйственное сооружение, 4 гаража, автомобиль, линии электропередач, а также 3 частных дома. Еще два, по уточненной информации, повреждены из-за удара дроном вчера вечером.

Громко было и в Марганецкой и Красногригорьевской общинах. По ним оккупанты били из тяжелой артиллерии. По Марганецкой общине враг снова ударил утром.

Всюду обошлось без погибших и пострадавших, добавил глава ОВА.

В Харькове погибли 12 человек

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате удара по Шевченковскому району Харькова пострадали 25 человек.

Общее количество поврежденных зданий составляет – 12 из них: 7 многоэтажек, медучреждение, магазин, 6 транспортных средств, нежилые сооружения, здание научно-исследовательского института.

В результате попадания 2 КАБ в гипермаркет "Эпицентр" погибли 12 человек. Пострадали 43. Возник пожар на пл. 13 500 м.кв.

Повреждены конструктивные элементы гипермаркета, мебельный магазин, торговый центр, автобус и автомобиль.

В селе Печенеги в результате обстрела пострадали 3 человека.

В Чугуевском районе повреждены частные дома, получил ранения 1 человек.

В Чугуеве поврежден частный дом, получил ранения 1 человек.

Также враг обстрелял Купянск-Узловой из артиллерии. Поврежден гражданский автомобиль и автомобиль скорой. Пять пострадавших, в том числе фельдешер.

В с. Приколотное в результате попадания двух КАБ повреждены крыша и окна складского здания для сырья и два жилых дома расположены рядом.

В селе Копанки Изюмского района в результате артобстрела в поле повреждена техника трактор и кран.

Враг за сутки нанес 426 ударов по Запорожской области

В течение суток оккупанты 426 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов, сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

149 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 24 обстрелы из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку.

253 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Приморского и Красноднепровки.

За сутки поступило 3 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области четверо раненых

В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли 14 населенных пунктов, сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, за прошедшие сутки под огнем оказались Львов, Гавриловка, Огромное, Республиканец, Станислав, Камышаны, Антоновка, Понятовка, Чернобаевка, Берислав, Высокое, Ивановка, Тягинка и Херсон.

"Русские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 11 частных домов. Было зафиксировано попадание в объекты критической и промышленной инфраструктуры. Избиты хозяйственные постройки, складское помещение и частный автомобиль", - отметил Прокудин.

Он добавил, что четыре человека получили ранения.

В Донецкой области есть погибший и раненые

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Марьинской общине ранены 3 человека: 2 в Звездном и 1 в Красногоровке.

В Лимане ранен человек. В Константиновской общине повторно повреждены частные дома в Предтечино и Ступочках.

В Торецкой общине 1 человек погиб и 3 дома повреждены в Железном; 1 человек ранен и 1 дом поврежден в Щербиновке. В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома и многоэтажка. В Серебрянке Северской общины повреждены 2 дома.