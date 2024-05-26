Вночі армія РФ атакувала Україну ракетами та дронами, на Вінниччині пошкоджені багатоповерхівки, у Харкові 12 загиблих: ситуація у регіонах (ФОТО)

Уночі неділі, 26 травня, російські окупанти спрямували для атаки по Україні 14 ракет повітряного базування та понад три десятки ударних БПЛА. Оборонцям неба вдалося знищити майже усі ворожі цілі.

ППО знищила 12 з 14 російських ракет і 31 "шахед"

Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, цієї ночі росіяни випустили по Україні:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

31 ударний БПЛА Shahed-131/136 (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ у Росії і мис Чауда в окупованому Криму).

У результаті протиповітряного бою збуло збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний БПЛА Shahed-131/136.

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

На Вінниччині пошкоджені три чотириповерхові будинки

У місті Жмеринка, внаслідок падіння уламків ворожого дрона, зазнали пошкоджень три чотириповерхові житлові будинки, 7 приватних житлових будинків та 6 легкових авто, повідомляє ДСНС.

Як повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов, 3 осіб постраждали.

Голова ОВА також додав, що з квартир проводиться евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби.

За даними ДСНС, з будинку евакуйовано вже 40 людей.

У Старокостянтинові Хмельницької області зникла електроенергія

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області сили ППО збили 6 БпЛА і 1 ракету, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

Через ворожу атаку в одному з міст області від електроенергії було відключено 3 тис. абонентів. Зауважимо, жителі Старокостянтинова у Хмельницькій області повідомляли про зникнення електроенергії в оселях.

Як проінформував Тюрін, наразі усі споживачі підключені до енергомережі.

На місці події працювали відповідні служби. Інформація щодо травмованих та руйнувань не надходила.

У небі над Дніпропетровською областю знищили 11 "шахедів", є пошкодження

Російські війська атакували "шахедами" Дніпропетровську область у ніч на неділю, є пошкодження, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"За його словами, вночі захисники неба збили над областю 11 шахедів.

5 безпілотників знищили в Синельниківському районі, по 2 - у Кам'янському та Павлоградському, по одному - у Нікопольському та Новомосковському.

В останньому через падіння уламків загорілася суха трава. Пожежу загасили.

"Нікополь цієї ночі агресор обстрілював з артилерії. Поцілив і дроном-камікадзе", - написав Лисак.

За його словами, пошкоджено школу, медзаклад, 4 торговельні павільйони та 2 магазини.

Також пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, господарську споруду, 4 гаражі, автомобіль, лінії електропередач, а також 3 приватні будинки. Ще два, за уточненою інформацією, пошкоджено через удар дроном учора ввечері.

Гучно було і в Марганецькій та Червоногригорівській громадах. По них окупанти били з важкої артилерії. По Марганецькій громаді ворог знову вдарив уранці.

Усюди обійшлося без загиблих і постраждалих, додав голова ОВА.

У Харкові загинули 12 людей

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару по Шевченківському районі Харкова постраждали 25 людей.

Загальна кількість пошкоджених будівель становить – 12 з них: 7 багатоповерхівок, медзаклад, магазин, 6 транспортних засобів, нежитлові споруди, будівля науково -дослідного інституту.

Внаслідок потрапляння 2 КАБ у гіпермаркет "Епіцентр" загинули 12 людей. Постраждали 43. Виникла пожежа на пл. 13500 м.кв.

Пошкоджено конструктивні елементи гіпермаркету, меблевий магазин, торговельний центр, автобус та автомобіль.

У селі Печеніги внаслідок обстрілу постраждали 3 людини.

У Чугуївському районі пошкоджено приватні будинки, отримала поранення 1 людина.

У Чугуєві пошкоджено приватний будинок, отримала поранення 1 особа.

Також ворог обстріляв Куп'янськ-К.Вузловий з артилерії. Пошкоджено цивільний автомобіль та автомобіль швидкої. П’ять постраждалих, серед них фельдешер.

У с. Приколотне внаслідок потрапляння двох КАБ пошкоджено дах та вікна складської будівлі для сировини та два житлових будинки розташовані поруч.

У селі Копанки Ізюмського району внаслідок артобстрілу в полі пошкоджено техніку трактор та кран.

Ворог за добу завдав 426 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 426 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров,.

149 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 24 обстріли з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку.

253 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського та Червонодніпровки.

За добу надійшло 3 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині четверо поранених

У Херсонській області минулої доби російські війська обстріляли 14 населених пунктів, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під вогнем опинилися Львове, Гаврилівка, Велетенське, Республіканець, Станіслав, Комишани, Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Берислав, Високе, Іванівка, Тягинка та Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної та промислової інфраструктури. Побиті господарчі споруди, складське приміщення та приватний автомобіль", - зазначив Прокудін.

Він додав, що чотири людини дістали поранення.

На Донеччині є загиблий та поранені

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Мар'їнській громаді поранено 3 людини: 2 у Зоряному і 1 у Красногорівці.

У Лимані поранено людину. У Костянтинівській громаді повторно пошкоджені приватні будинки у Предтечиному і Ступочках.

У Торецькій громаді 1 людина загинула і 3 будинки пошкоджено в Залізному; 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено 2 будинки.