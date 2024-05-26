На Дніпропетровщині знайшли вибухівку на підстанції обленерго

На одній з підстанцій оператора системи розподілу в Дніпропетровській області знайшли вибухівку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області було виявлено вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на Дніпропетровщині через бойові дії знеструмлені 31 абонент, тривають відновлювальні роботи.

Крім того, у Хмельницькій області після ракетної атаки було знеструмлено 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. На ранок усіх заживлено.

Також через пошкодження газорозподільних мереж було припинено газопостачання для понад 1,3 тисячі споживачів у Вінницькій області та 35 абонентів – у Харківській.

Згідно інформації Міненерго, на Сумщині поряд з однією з газорозподільних станцій було влучання ворожого снаряда. Постраждалих серед цивільного населення немає, обладнання не пошкоджено, а газопостачання не припинялося.

Повідомляється, що після ранкового ракетного обстрілу було знеструмлено 13 населених пунктів, загалом – понад 11 тисяч абонентів. Усіх заживили.

Також енергетики заживили 23 населені пункти, які знеструмлювалися через негоду.

Через обстріли на Харківщині було відключено 1,1 тисячі абонентів. Водночас заживили 1,3 тисячі точок обліку. Залишаються знеструмленими 38,5 тисячі абонентів – усі через бойові дії. Також газовики відновили газопостачання 112 споживачам.

Через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби було знеструмлено 8,8 тисячі абонентів. Енергетики заживили понад 9 тисяч абонентів; залишаються без напруги 48,2 тисячі абонентів.

На Чернігівщині внаслідок бойових дій залишається знеструмленим 1501 абонент у 27 населених пунктах.