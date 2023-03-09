В Еврокомиссии выступили за отказ ЕС от импорта сжиженного газа из России

Страны и компании Европейского Союза должны не подписывать новые контракты на покупку российского сжиженного газа, чтобы положить конец энергетической зависимости от РФ. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает Reuters.

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"Мы можем и должны полностью избавиться от российского газа как можно скорее, помня о нашей безопасности поставок. Я призываю все страны-члены и все компании прекратить покупать российский сжиженный природный газ и не подписывать никаких новых газовых контрактов с Россией по истечении срока действия существующих контрактов", – высказалась Симсон на встрече законодателей ЕС.

Как отмечает Reuters, Россия ограничила поставки газа в Европу в прошлом году после полномасштабного вторжения в Украину, а ЕС заменил около двух третей российского газа. Однако поставки российского сжиженного природного газа выросли до 22 млрд кубометров против около 16 млрд кубометров в 2021 году.

Объемы сжиженного газа были намного ниже 155 млрд кубометров трубопроводного газа, которые РФ отправляла Европу ежегодно до полномасштабной агрессии против Украины. Европа заменила большую часть этих объемов альтернативными поставщиками, такими как США, а также возобновляемыми источниками энергии и энергосбережением.

Однако Россия до сих пор отправляет некоторое количество газа в Европу через Украину, и в этом году речь пойдет о 20 млрд кубометров газа, если сохранится текущий уровень экспорта из страны-агрессора.

Напомним, в конце февраля глава комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой заявил, что ЕС решительно настроен реализовать новую энергетическую стратегию REPOWER. Эта программа позволит полностью отказаться от поставок газа из РФ благодаря, в частности, замене голубого топлива на возобновляемый водород и увеличению поставок сжиженного газа из США.