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Энергетика
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В Киеве и области готовят график веерных отключений электроэнергии

В Киеве и области готовят график веерных отключений электроэнергии

В связи с последствиями обстрелов российскими войсками объектов критической инфраструктуры столицы и области ДТЭК готовит график веерных отключений электроэнергии в Киеве и области. Об этом 10 октября сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко и мэр Киева Виталий Кличко.

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"Частично ограниченное электроснабжение промышленным клиентам и части бытовых клиентов Киева и всей области. Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы", - отметил Кличко.

Киевводоканал работает в центре Киева по ликвидации поврежденной водопроводной сети. Давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение.

Утвержденный график будет сразу обнародован и доведен до сведения населения.

В Броварском обществе по состоянию на 13:30 отсутствует электроснабжение, ориентировочное время возобновления электроснабжения - в течение двух часов.

Накануне в Офисе Президента предупредили, что массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября могут повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому потребителям нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений.

В свою очередь в НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием.

Автор:
Вита Молодан