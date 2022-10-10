В Києві та області готують графік віялових відключень електроенергії

У зв'язку з наслідками обстрілів російськими військами об‘єктів критичної інфраструктури ДТЕК готує графік віялових відключень електроенергії в Києві та області. Про це 10 жовтня повідомив міський голова Броварів Ігорь Сапожко та мер Києва Віталій Кличко.

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"Частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області. Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми", - зазначив Кличко.

Київводоканал працює в центрі Києва над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.

Затверджений графік буде відразу оприлюднено та доведено до відома населення.

У Броварській громаді станом на 13:30 відсутнє електропостачання, орієнтовний час відновлення електропостачання - протягом двох годин.

Напередодні в Офісі Президента попередили, що масовані ракетні удари по критичній інфраструктурі України 10 жовтня можуть вплинути на стабільність енергозабезпечення, тому споживачам потрібно бути готовими до наслідків таких обстрілів аж до віялових відключень.

В свою чергу в в НЕК "Укренерго" повідомили, що в містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням.