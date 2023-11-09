В США остановили строительство малого атомного реактора из-за резкого роста затрат

Американская компания NuScale Power отменила планы по строительству малого атомного реактора в американском штате Юта из-за роста расходов на 53%. Именно с этой компанией подвисал "Энергоатом" и подписал меморандум о строительстве малых модульных реакторов в Украине. Об этом пишет издание Bloomberg/

Издание отмечает, что этот шаг стал серьезным ударом по перспективной технологии, которая должна была стать новой эрой в атомной энергетике.

NuScale согласилась выплатить заказчику компании UAMPS за прекращение строительства в размере 49,8 млн долларов. После заявления о прекращении строительства акции NuScale упали на 42%.

Bloomberg отмечает, что ядерная энергетика в последнее время испытывает возрождение, поскольку усиление изменения климата повышает привлекательность безуглеродного источника энергии. Однако камнем преткновения отрасли стали большие затраты, связанные со строительством новых заводов. Проект Фогтле компании Southern Co. близок к завершению и станет первым недавно построенным реактором в США за последние десятилетия, однако его бюджет превысил бюджет на миллиарды долларов. Одно из обещаний относительно реакторов меньшего размера состоит в том, что их будет легче строить, что ограничит перерасход средств.

Малые модульные реакторы в Украине.

В ноябре 2022 года в рамках Климатической конференции ООН Украина и США заявили о начале пилотного проекта по строительству на территории Украины малого модульного реактора. Этот проект направлен на промышленное производство чистого топлива из ММР с помощью электролиза твердых оксидов, поддержание целей энергетической безопасности Украины и улучшение долгосрочной продовольственной безопасности с помощью чистых удобрений, производимых из аммиака.

Малые модульные реакторы - это конструкции, которые значительно меньше размера и мощности, чем обычные крупные ядерные реакторы. Однако производят электричество по тому же принципу цепной ядерной реакции, что и более мощные энергоблоки АЭС.

В марте 2023 года стало известно, что Украина рассматривает возможность строительство 20 малых модульных реакторов вместо энергоблоков тепловых электростанций, разрушенных обстрелами.

"Энергоатом" сотрудничает американскими Westinghouse, предлагающими свой реактор AP-300, NuScale и HoltecInternational, британской RolIsRoyce и еще с несколькими компаниями, с которыми подписаны соответствующие меморандумы.