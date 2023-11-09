В США зупинили будівництво малого атомного реактора через різке зростання витрат

Американська компанія NuScale Power скасувала плани з будівництва малого атомного реактора в американському штаті Юта через зростання витрат на 53%. Саме з цією компанією підвисав "Енергоатом" підписав меморандум про будівництво малих модульних реакторів в Україні. Про це пише видання Bloomberg/

Видання зазначає, що цей крок став серйозним ударом по перспективній технології яка мала стати новою ерою в атомній енергетиці.

NuScale погодилась виплатити замовнику, компанії UAMPS за припинення будівництва у розмірі 49,8 млн доларів. Після заяви про припинення будівництва акції NuScale впали на 42%.

Bloomberg зазначає, що ядерна енергетика останнім часом переживає відродження, оскільки посилення зміни клімату підвищує привабливість безвуглецевого джерела енергії. Проте каменем спотикання галузі стали великі витрати, пов'язані з будівництвом нових заводів. Проект Фогтле компанії Southern Co. близький до завершення і стане першим нещодавно збудованим реактором у США за останні десятиліття, проте його бюджет перевищив бюджет на мільярди доларів. Одна з обіцянок щодо реакторів меншого розміру полягає в тому, що їх буде легше будувати, що обмежить перевитрату коштів.

Малі модульні реактори в Україні

У листопаді 2022 року у рамках Кліматичної конференції ООН Україна та США заявили про започаткування пілотного проєкту з будівництва на території України малого модульного реактора. Цей проєкт спрямований на промислове виробництво чистого палива з ММР за допомогою електролізу твердих оксидів, підтримку цілей енергетичної безпеки України та покращення довгострокової продовольчої безпеки за допомогою чистих добрив, вироблених з аміаку.

Малі модульні реактори - це конструкції, які значно менші за розміром та потужністю, ніж звичайні великі ядерні реактори. Проте виробляють електрику за тим же принципом ланцюгової ядерної реакції, що і більш потужні енергоблоки АЕС.

У березні 2023 року стало відомо, що Україна розглядає можливість побудови 20 малих модульних реакторів замість енергоблоків теплових електростанцій, які були зруйновані обстрілами.

"Енергоатом" наразі співпрацює американськими Westinghouse, що пропонує свій реактор AP-300, NuScale і HoltecInternational, британською RolIsRoyce і ще з кількома компаніями, з якими підписано відповідні меморандуми.