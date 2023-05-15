В Украине планируют создать хранилища с минимальными запасами нефти

В парламентском Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг состоялось заседание по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) в Украине, которые смогут обеспечить потребности населения в случае кризисной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В настоящее время, если прекратить поступление нефти и нефтепродуктов в Украину, потребности населения из собственных запасов смогут удовлетворяться максимум 30 с учетом собственной добычи.

По словам заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника, такая цифра критически мала.

"Создание МЗПН предусматривает формирование запасов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредсказуемых ситуаций", - подчеркнул он.

Кроме того, создание МЗНН также является одним из обязательств Украины в соответствии с Директивой Совета 2009/119/ЕС.

14 февраля Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание в стране минимального запаса и регулирование этих запасов. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет о создании запасов на два месяца.

Шмигаль отметил, что такая норма позволит сформировать резервы, которые будут составлять 61-й день внутреннего потребления. В случае кризисной ситуации на топливном рынке такие резервы позволят бизнесу гражданам и всей стране спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере.