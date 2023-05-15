В Україні планують створити сховища з мінімальними запасами нафти

У парламентському Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбулося засідання, щодо створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) в Україні, які зможуть забезпечити потреби населення в разі виникнення кризової ситуації.

Про це пвідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

На даний час, якщо припинити надходження нафти і нафтопродуктів в Україну, то потреби населення з власних запасів зможуть задовольнятися максимум 30 з урахуванням власного видобутку.

За словами заступника міністра енергетики України Миколи Колісника, така цифра є критично малою.

"Створення МЗНН передбачає формування запасів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій", - наголосив він.

Окрім цього, створення МЗНН також є одним із зобов’язань України відповідно до Директиви Ради 2009/119/ЄС.

14 лютого Кабінет міністрів схвалив законопроект, котрий передбачає створення в країні мінімального запасу нафтопродуктів та регулювання цих запасів. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля мова йде про створення запасів на два місяці. Шмигаль зауважив, що така норма дозволить сформувати резерви, котрі складатимуть 61 день внутрішнього споживання. В разі настання кризової ситуації на паливному ринку такі резерви дозволять бізнесу громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері.