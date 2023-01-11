В "Укрэнерго" надеются, что на выходных будет меньше отключений света

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассчитывает на уменьшение объемов отключения электроэнергии на выходных из-за приближающегося потепления и как следствие - снижения потребления.

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Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"На выходные ожидаем потепление, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", – сказал он.

По его словам, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы подключить к энергосистеме как можно больше генерирующих мощностей.

"Также мы сейчас работаем над тем, чтобы выжать из энергосистемы те генерирующие мощности, которые есть, ускорить ремонты, которые можно ускорить, и сделать так, чтобы генерации становилось в наличии все больше", - добавил он.

При этом Кудрицкий подчеркнул, что экономия электроэнергии по-прежнему остается крайне необходимой мерой, поскольку это дает очень положительный эффект на энергообеспечение.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 11 января выросло потребление электроэнергии из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности.

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